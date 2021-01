Anderhalf tot twee keer zoveel uitvaarten deze coronawinter in crematorium Schollevaar

Het is deze winter, vanwege corona, veel drukker dan gebruikelijk in uitvaartcentrum Schollevaar in Capelle aan den IJssel. Normaal gesproken zijn er zo'n vier crematies of begrafenissen per dag, nu zijn dat er meestal zes tot acht, vertelt locatiemanager Rob Mewe van uitvaartorganisatie Dela.

Naast het uitvaartcentrum is extra koelruimte geplaatst. Een container waarin plaats is voor acht kisten. "Naast de negen plekken die we binnen hebben," aldus Rob Mewe.

Rouwkamers

Een zwaar slot moet ervoor zorgen dat onbevoegden er niet in kunnen. "Hij is bedoeld voor overledenen en alleen voor ons als medewerker toegankelijk." Als nabestaanden hun dierbare willen bezoeken wordt daarvoor binnen ruimte gemaakt. "Daar hebben we aparte rouwkamers voor. Mocht er een rouwbezoek zijn, dan halen we de overledene naar die ruimte."

De afgelopen weken stond de extra koelruimte regelmatig vol. Altijd zijn er in de winter meer mensen die overlijden, nu kwam corona daar bovenop.

Mewe: "We hadden geleerd van de periode in maart en april. Dus op deze tweede golf waren we nog beter voorbereid, we konden beter anticiperen op wat er op ons af zou komen. En datzelfde doet onze organisatie op dit moment, want die Engelse variant gaat er ongetwijfeld aankomen."

Hetzelfde team

Ondanks het grotere aantal uitvaarten heeft locatiemanager Mewe geen extra personeel hoeven aannemen. "Gelukkig niet, want dat is deze periode natuurlijk lastig, want je moet ingewerkt worden. Omdat het aantal aanwezigen per plechtigheid minder is, kun je met hetzelfde team meer plechtigheden af."

In de aula van het centrum is plaats voor 120 tot 130 mensen, maar vanwege de anderhalvemeterregel mogen er momenteel maximaal zestig mensen naar binnen.