Het weer van vandaag: het wordt droger

Het is bewolkt en vanochtend valt er regen. Aan het begin van de middag wordt het vanuit het zuidwesten droger. Met een middagtemperatuur van 10 of 11 graden is het erg zacht. Er waait een vrij krachtige en aan zee krachtig of harde zuidwestenwind, kracht 5 tot 7.

Vanavond en vannacht is het bewolkt en kan er soms wat lichte regen of motregen vallen. De temperatuur komt niet lager dan 7 graden en het blijft stevige waaien.

Morgen is een kleurloze en bewolkte dag en kan er lokaal wat lichte regen of motregen vallen, veel zal dat niet voorstellen. Het wordt opnieuw 10 of 11 graden en er staat een (vrij) krachtige zuidwestenwind.



Vooruitzichten

Het is eerst nog zacht en op donderdag staat er veel wind met kans op zware windstoten. Op donderdag valt er een bui, vrijdag is er geregeld zon en blijft het droog. In het weekend wordt het kouder met kans op een winterse bui.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 21 en 31 januari bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 6,8 graden en de minimumtemperatuur 1,7 graden.