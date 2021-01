Doorzoeking op bedrijventerrein Bergschenhoek

Politie, justitie, belastingdienst en meerdere hulpdiensten doorzoeken dinsdagmorgen een terrein aan de Hoekeindseweg in Bergschenhoek. Het is ze te doen om de inhoud van containers en caravans die daar zijn gestald. "We hebben tips gekregen dat wat daar inzit iets is om onderzoek naar te doen", aldus een woordvoerder. Mogelijk gaat het om een drugslab.