Van het hotel naar de klas: DevelsteinCollege zet medewerkers Van der Valk in

Het zijn pittige tijden voor de leraren, zegt directeur Matthijs den Haan van het DevelsteinCollege. "De tentamens zijn begonnen en de leraren hebben eigenlijk geen tijd om te surveilleren. Daar krijgen we nu hulp bij."

Het is niet ongewoon dat er hulp van buitenaf komt. "Normaal zijn het oud-collega's die komen surveilleren. Maar die behoren vaak tot de risicogroep en die komen niet meer in aanmerking. We kwamen uiteindelijk in contact met Van der Valk en van het een kwam het ander."

Drukte

Docenten hebben het door alle coronamaatregelen drukker dan ooit. Examenleerlingen krijgen nog les op school, maar ze mogen niet met de hele klas in hetzelfde lokaal zitten. "Dus zitten ze in twee lokalen en de leraren rennen de hele tijd heen en weer", legt Den Haan uit. "Maar als dat voorbij is, moeten ze meteen weer de laptop aanzetten om de onderbouw van thuisonderwijs te voorzien."

Andere 'risicoleerlingen' gaan ook naar school. Bij hen is de kans groot dat als ze thuis blijven er van schoolwerk niets komt, omdat ze gaan gamen of niet van de televisie zijn weg te slaan. Ook daarbij kunnen de tijdelijke krachten van Van der Valk een rol spelen.

"Dat soort leerlingen krijgen les in groepjes van vijf", legt Den Haan uit. "Die kinderen hebben een laptop en gaan dus zelf aan het werk in een soort huiskamerachtige setting. Daar kunnen ze aan de slag. Door medewerkers van Van der Valk daar neer te zetten worden onze medewerkers ontlast."

Geschiktheid

Zijn alle medewerkers van Van der Valk wel geschikt om met leerlingen aan de slag te gaan? Dat moet nog blijken. "Het is een proef", aldus Den Haan. "Je moet ook een beetje een klik hebben met kinderen, maar we hebben er wel vertrouwen in. In het hotelwezen moet je natuurlijk ook klantgericht zijn."

Op dit moment loopt er één medewerker van Van der Valk rond op school. Volgende week volgen er nog tien. "We hebben nu al 150 uur uitgezet bij Van der Valk. En mogelijk wordt het straks nog wel meer. Het ziet er tenslotte niet naar uit dat die coronamaatregelen snel voorbij zijn."