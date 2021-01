Korfbal is z'n tijd ver vooruit qua livestreams: 'Ons record bij PKC is 53.000 kijkers'

Nu publiek niet welkom is bij alle sporten zijn veel supporters afhankelijk van een livestream. Veel verenigingen faciliteren een livestream, zodat er thuis op de bank gekeken kan worden. Korfbal is haar tijd ver vooruit. PKC uit Papendrecht timmert al elf jaar aan de weg. "De livestream is ongekend; echt televisiewaardig."

Normaliter bestaat de PKC Mediacrew uit twintig vrijwilligers. Vanwege het strikte coronaprotocol is het gezelschap flink uitgedund. Maar nog altijd zien we een presentatrice, een commentator, vijf cameramensen, een slowmo-operator en een regisseur in de stille hal.

"Er staat hier voor zo'n 30.000 euro aan apparatuur", zegt regisseur Brian Koppelaar lachend. "Een basic livestream heb je voor 2000 euro. Een computer met een goede videokaart, een camera, microfoon en snel internet. Maar daar nemen wij geen genoegen meer mee."

Professionele livestream

Al elf jaar heeft PKC een eigen livestream. Klein begonnen, maar inmiddels oogt het enorm professioneel. Het korfbalverbond KNKV ziet het belang in van een goede livestream - zeker in tijden waarin publiek niet welkom is - en faciliteert de clubs die op hun beurt elkaar weer helpen. Elke club uit de Korfbal League heeft een livestream, met meerdere camera's en een voltallig team van vrijwilligers.

De kijkcijfers groeien ieder jaar. In het door corona onderbroken afgelopen seizoen werd er ruim 250.000 uur live naar korfbal gekeken via de streams, een stijging van zo'n 25 procent ten opzichte van het jaar ervoor. PKC heeft het record van het meeste aantal kijkers per wedstrijd: 53.000. Het was de derde play-off tussen PKC en Fortuna in 2018. De verwachting is dat de online kijkcijfers verder gaan stijgen, ook omdat het KNKV bewust de wedstrijden over zoveel mogelijk verschillende tijdstippen uitsmeert.

"Dat zijn serieuze cijfers", vertelt Koppelaar. "Met de PKC Mediacrew zijn we ook naar Londen gegaan om de Engelse korfbalfinales te registreren. Daar hebben we een livestream voor de BBC gedaan. Daar waren de kijkcijfers het tienvoudige."

Televisiewaardig

Sinds dit seizoen zijn de wedstrijden niet meer te volgen via de YouTube accounts van de verenigingen, maar via het online platform van Eyecons. Het KNKV zorgt er ook voor dat er van iedere wedstrijd uit de Korfbal League een samenvatting te zien is. "Het is ongekend", zegt PKC-trainer Wim Scholtmeijer. "Echt televisiewaardig. "Natuurlijk brengt de sfeer in de hal met publiek iets extra's mee, maar als je nu thuis op de bank kijkt...ja, dat is smullen."

Speler Olav van Wijngaarden is het eens met hem. "Korfbal loopt op dit vlak echt voor in vergelijking met andere sporten. Die gasten van de mediacrew zie ik ook doordeweeks iedere avond bezig. Ik heb heel veel respect voor hen hoe zij zich inzetten om de sport te promoten. Inmiddels heeft elke club een goede livestream."