Podcast Sparta: 'Fraser doorbreekt alle statistieken, dus ook uit bij Utrecht'

In onze speciale podcast over Sparta blikken we terug op de wedstrijden tegen Fortuna Sittard en PSV en vooruit op FC Utrecht-uit. Een duel dat sinds 1997 niet meer gewonnen werd. "Maar met Fraser doorbreekt Sparta al dat soort statistieken," haalt Sinclair Bischop aan.

Sparta won dit seizoen namelijk uit bij Willem II en FC Twente en dat was óók al járen geleden. En hoewel er werd verloren van PSV (thuis met 3-5) is het vertrouwen groot. "Ook Sparta doet het uit veel beter dan thuis".

Net als elke week zijn ook Sparta-supporter Anton Slotboom en chef sport Ruud van Os in de podcast aan het woord. Ze halen herinneringen op aan eerdere edities van de wedstrijd in Utrecht, zoals die ene in de sneeuw in de jaren '80 die Sparta met 0-3 won. Wát een namen stonden er toen op het veld...

