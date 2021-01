Met je eigen avatar online op zoek naar de leukste middelbare school

De keuze voor een middelbare school is een van de belangrijkste keuzes in een tienerleven. Maar hoe kies je voor een school als je er niet kan kijken vanwege de lockdown? Een digitale scholenmarkt biedt gelukkig uitkomst.

"Het is voor jongeren zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt", zegt Kelly Dongor van het Libanon Lyceum in Rotterdam. "Je maakt dus een avatar, een online poppetje. Die kleed je aan en geef je een gezicht, zodat hij of zij op je lijkt. En met die avatar loop je over een beurs. Je kan bij virtuele stands langs van scholen, je praat met leraren of teamleiders en je stelt je vragen."

Naast het serieuze werk kan de avatar ook een potje online voetballen, dansen of zelfs een bootje maken. "Alles om het zo interessant mogelijk te maken voor de doelgroep", lacht Dongor.

In totaal doen er 91 scholen mee aan het online platform, verdeeld over drie gebieden: Rotterdam-Noord, Rotterdam-Zuid en Lansingerland/IJssel- en Lekstreek. De drie regio's hebben alle drie een eigen datum.

"Maar we hopen wel dat de leerlingen al een beetje vooronderzoek hebben gedaan", gaat Dongor verder. "Op die manier kunnen ze gericht naar de stands lopen."

De scholen hebben allemaal een eigen aanspreekpunt op de online beurs, maar verder pakt iedere school het op de eigen manier aan. Dongor: "De ene school heeft een 3D-versie van de school gemaakt, de andere school geeft proeflessen online."

Toch blijft Dongor erop hopen dat de potentiële scholieren dit schooljaar toch nog een kijkje kunnen nemen op haar school. "Dat is toch het echte werk."