'Mensen onderschatten de gevolgen van het aanschaffen van een hondje'

Mensen kunnen zich behoorlijk vergissen in wat het betekent om een puppy in huis te nemen. Dat zegtĀ Chantal Olfers van Algemeen Hondentrainingscentrum Rotterdam waar mensen al weken op de wachtlijst staan voor een hondentraining.

In de corona-maanden hebben veel mensen een dier in huis genomen zonder goed na te denken over de gevolgen. Met name jonge honden hebben nog wel wat opvoeding nodig. Dus ga je met ze naar puppycursus, maar helaas is dat nu niet zo simpel.

Bij de hondenschool in Rotterdam hebben ze de aanvragen met 20 tot 25 procent zien toenemen. "Het is een explosie geweest in het aantal aanmeldingen", zegt Olfers.

Dat geldt volgens Olfers ook voor de vraag naar puppy's. De markt kan de vraag niet aan en dus wijken mensen uit naar buitenlandse handelaren. Maar al die kleine hondjes moeten wel getraind worden.

"Dat is lastig, omdat we geen groepslessen meer mogen geven. Privélessen zijn ook niet altijd mogelijk. Door de lockdown zitten onze kinderen ook thuis. Daardoor is het aantal mensen die een training kan geven, beperkt."

Online

Daardoor moeten veel mensen worden teleurgesteld, maar de hondenschool in Rotterdam heeft daar iets op bedacht. "Omdat het er niet aan uitzag dat er een einde zou komen aan de lockdown, hebben we besloten om onlinetrainingen aan te bieden. Dat deden we bij de vorige lockdown ook en daar hebben we goede ervaringen mee."

Toch zal niet iedereen geholpen kunnen worden die net een puppy heeft aangeschaft. Volgens Olfers onderschatten mensen de gevolgen van het aanschaffen van een hondje. Zo moeten die een kooitje hebben waar ze tot rust komen en leren om af en toe alleen te zijn.

Olfers: "Nu zitten veel mensen met hun kinderen thuis. Die zitten in de ochtend in hun pyjama aan de keukentafel, er wordt gespeeld en dat vinden die puppy's heel spannend, maar in hun enthousiasme kunnen ze ook behoorlijk bijten. Hun messcherpe tanden blijven hangen aan de pyjama. Dat kan best vervelend zijn. Het ideaal beeld van een pup in huis komt in een ander daglicht te staan."

Nooit alleen

Het gevolg is ook dat zo'n pup niet leert om alleen te zijn. "Zolang de lockdown geldt, is dat niet erg, maar zodra iedereen weer aan het werk en naar school gaat, wordt dat wel een probleem", zegt Olfers. Mensen bellen dan naar de hondenschool voor hulp.

"Maar door de enorme wachtrijen en omdat mensen niet aan de beurt kwamen, hebben ze de pup teruggebracht naar de fokker of het zelfs op de marktplaats gezet. Een moeilijk besluit, maar ze zijn opgelucht dat ze een oplossing hebben gevonden omdat het niet meer ging in het gezin."

Toch hoeft het aanschaffen van een pup niet negatief uit te pakken als de begeleiding goed is. Ook een impulsaankoop hoeft met goede training geen probleem te zijn.

Maar wie denkt het te kunnen redden met aandacht en liefde, kan bedrogen uitkomen.