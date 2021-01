Staat Rotterdam in 2060 op palen vanwege de zeespiegelstijging?

Er is een aparte dijk gebouwd rondom de Laurenskerk. De kubuswoningen staan op hogere palen, net als de Red Apple. Zo zou Rotterdam er wel eens uit kunnen zien in 2060 door de stijging van de zeespiegel.

Het toekomstbeeld staat in het Keilepand, een expositieruimte in het Vierhavengebied. In de tentoonstelling Meteopolis worden vier verschillende scenario's uitgewerkt, over Rotterdam over veertig jaar.

"We hebben hier nagedacht over hoe we om moeten gaan met de problemen waarmee we de komende decennia worden geconfronteerd", zegt John Jacobs van Rotterdams weerwoord. "De zeespiegelstijging is de meest bedreigende, maar je krijgt ook te maken met extreme neerslag, hitte en bodemdaling."

De maquettes moeten een discussie op gang brengen. "Moeten we nergens op vooruitlopen en gewoon leren omgaan met de gevolgen of moeten we anticiperen?"

"Dat laatste zie je in dit model", zegt Jacobs, als hij verder loopt. "Hier is Rotterdam verdeeld in vier stukken: Zuid, de Lage Polders, de binnenstad en de haven. Bij elk van die gebieden is bedacht 'wat moeten we doen?' En wat kunnen we? Moeten we singels bijgraven of meer ruimte geven aan groen."

Bezoekers

De expositie is klaar, maar er is waarschijnlijk niemand die het ooit te zien krijgt. "De komende weken zijn we in ieder geval dicht", legt Jacobs uit. "Vanwege de coronaregels en de kans dat het nog langer zo blijft is aanzienlijk."

Aanvankelijk mocht de expositieruimte tot eind januari gebruikt worden. Dat is nu eind februari geworden. Jacobs: "Maar ik moet nog zien of we dat ook nog gaan redden."