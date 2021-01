Ravage in belwinkel na overval in Rotterdam-Feijenoord

Een telefoonwinkel aan de Hillevliet in Rotterdam-Feijenoord is dinsdagmorgen overvallen.

Rond kwart voor elf kwam de overvaller de zaak binnen met een vuurwapen. Volgens de betrokkenen zou het gaan om een jongen van zeventien of achttien jaar oud.

In de winkel ontstond een worsteling. Daarbij liep de overvaller een verwonding op aan zijn achterhoofd.

Hij is daarna weggevlucht, zonder iets mee te nemen.

Volgens ooggetuigen is er sprake van een ravage in de winkel. Producten liggen her en der door de winkel verspreid en meerdere glasplaten zijn gesneuveld.