Vakbonden organiseren drive-in-protest voor grootmetaal

Medewerkers in de metalelektro, de vroegere grootmetaal, leggen komende donderdag het werk neer. Er komt een zogeheten 'drive-in demonstratie' in Alblasserdam.

Volgens vakbonden FNV en CNV worden er honderden mensen verwacht van bedrijven IHC, Fokker, Damen, Thyssen Krupp en Hollandia.

De cao-gesprekken met werkgeversorganisatie FME zitten volgens de bonden muurvast. "De medewerkers voelen zich totaal niet serieus genomen", zegt FNV-bestuurder Jan Meeder. 'Werkgevers bieden geen normaal salaris, willen geen goede afspraak over flexwerkers of over gezond de AOW-leeftijd halen. De werkgevers bieden een loonsverhoging van 2,25 procent over twee jaar. Dat is een achteruitgang in koopkracht."

Drive-in

Door alle coronamaatregelen is gekozen voor een opmerkelijke manier van demonstreren, met een drive-in. "De stakers rijden langs ons en wij pikken de stakingsformulieren op", zegt Diana Kraan van CNV Vakmensen. "Voor alle deelnemers is dit een veilige manier van staken."

De actie is op het parkeerterrein bij cultureel centrum Landvast in Alblasserdam. Een week later volgt er nog een actie in Bergen op Zoom.