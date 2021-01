Burgemeester Van Belzen (Barendrecht) dit jaar met pensioen

Burgemeester Jan van Belzen van Barendrecht neemt op 1 oktober afscheid. Hij is op dit moment de langstzittende burgemeester van de regio en wordt in augustus 67 jaar.

Van Belzen werd in 2005 burgemeester van Barendrecht. Zijn huidige termijn loopt tot 2023, maar hij had al eerder aangegeven dat hij deze termijn niet af zou maken. "Het burgemeesterschap is een ambt en dat draag ik 24 uur per dag met mij mee", zegt Van Belzen. "Twee jaar geleden heb ik de balans opgemaakt. Zoals bijna iedereen die richting zijn pensioenleeftijd gaat. Dat is logisch, zeker op zo'n verantwoordelijke post."

De burgemeester zegt dat hij in de afgelopen jaren zich een echte Barendrechter is gaan voelen. "Ik ben ermee vergroeid en niet alleen als burgemeester. Barendrecht, en vooral dé Barendrechter, heeft me in de ziel getroffen. En dat kan niemand me meer afnemen."

Eerder was Van Belzen burgemeester van de gemeente Graafstroom in de Alblasserwaard. Ook was hij wethouder in Werkendam.