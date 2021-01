Transportbedrijf moet medewerkster meer betalen na coronarel

Een transportbedrijf uit Spijkenisse moet een medewerkster een afkoopsom betalen, omdat het bedrijf niet verder met de vrouw wil na een discussie over corona. De kantonrechter vindt dat de kwestie door toedoen van de onderneming onnodig is ge√ęscaleerd.

Vorig jaar zomer ging het mis bij het bedrijf. Een collega die corona had gehad, zou weer naar kantoor komen. De werkneemster, die vanwege een ziekte tot de kwetsbaren wordt gerekend, wilde meer duidelijkheid over de gezondheidstoestand van haar collega. Dat leidde tot een discussie met haar leidinggevende over wel of niet naar kantoor komen.

De vrouw, die al negen jaar bij het bedrijf werkte, werd een dag na de eerste discussie door de onderneming geschorst. Een week later kreeg de vrouw na een gesprek met haar advocaat en het bedrijf te horen dat de firma het dienstverband wilde afkopen.

In augustus 2020 werd nog een mediator ingeschakeld. Dat gesprek verliep voor de vrouw ook teleurstellend, omdat de tussenpersoon volgens haar meer de kant van het bedrijf koos. Uiteindelijk konden partijen niet tot een vergelijk komen.

Volgens de kantonrechter zat het bedrijf fout bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Waarom de vrouw problemen had met het werken op de zaak, werd onvoldoende onderzocht.

'Verstoorde arbeidsrelatie creëren'

Volgens de rechter is de zaak onnodig op de spits gedreven. "Al met al acht de kantonrechter de onderhavige zaak een typisch geval van een situatie waarin de werkgever een voorval, dat niet ontslagwaardig is, heeft aangegrepen om een verstoorde arbeidsrelatie te creëren en op beëindiging van de arbeidsovereenkomst aan te sturen, hetgeen ernstig verwijtbaar is aan het bedrijf."

Het bedrijf wilde de vrouw iets meer dan vijfduizend euro meegeven. De vrouw wilde 65 duizend euro. De rechter oordeelde dat de vrouw zestienduizend euro en een vergoeding voor de gemaakte juridische kosten krijgt.