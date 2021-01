Teixeira terug op trainingsveld Feyenoord; Bozenik weer bij selectie

Teixeira's laatste wedstrijd was op 13 december toen hij 75 minuten speelde in een 0-3 overwinning op VVV-Venlo. In de dagen erna raakte hij tijdens de training zwaar geblesseerd aan zijn kuitbeen. Inmiddels heeft de training hervat maar wanneer hij definitief weer minuten kan maken is nog onduidelijk. Tot dusver was de 28-jarige Portugees goed voor vier assists in veertien wedstrijden.

Bozenik terug; Bijlow nog apart

Robert Bozenik lijkt ondertussen volledig hersteld van zijn enkelblessure. De Slowaakse spits keerde in oktober geblesseerd terug uit de interlandperiode en heeft al ruim drie maanden niet bij de selectie gezeten. In de bekerwedstrijd tegen Heracles Almelo zal hij er voor het eerst sinds 4 oktober weer bij zijn.

Ondertussen zal Justin Bijlow, net als Teixeira, nog wat tijd nodig hebben. Hij traint net als de Portugees apart van de groep en volgens Advocaat zal het nog enkele weken duren voor de doelman weer kan spelen.