Feyenoord met één of twee wisselingen tegen Heracles: 'Kökcü gaat zeker starten'

"Je hebt wel altijd met een tegenstander te maken", begint Advocaat tijdens de persconferentie. "We willen altijd dominant spelen, maar de vorige keer tegen Heracles lukte dat niet. Misschien dat het ditmaal anders wordt, omdat er een winnaar uit moet komen", zegt de trainer van Feyenoord over de achtste finale in de KNVB-Beker

Kökcü begint, Bijlow langer eruit

Ondanks het drukke speelschema zal de trainer van Feyenoord niet teveel gaan rouleren, op één of twee posities na: "Orri (Kökcü, red.) gaat wel zeker beginnen, dus daarmee zal het bij één of twee wisselingen blijven", zo zegt de trainer, die over de spitspositie alleen kwijt wil dat Nicolai Jørgensen niet direct de concurrentiestrijd met nieuwkomer Lucas Pratto heeft gewonnen. "Nico speelde zondag goed, maar dat betekent niet dat je meteen complimenten gaat krijgen na één goede wedstrijd", zegt Advocaat stellig, die niet wil loslaten wie er tegen Heracles zal beginnen in de spits.

Wat wel zeker is, is dat Robert Bozenik weer aansluit bij de selectie. De Slowaakse spits lag er sinds half oktober uit met een enkelblessure. "Het betekent dat we nog twee blessures hebben, Teixeira en Bijlow, die allebei buiten de groep om trainen", zo verklaart Advocaat, die aangaf dat met name het herstel van Bijlow nog wel tijd in beslag gaat nemen: "Hij traint niet met de groep mee, dus die zal er nog enkele weken uit liggen."

Over de wedstrijd tegen Heracles in de KNVB-Beker is de trainer van Feyenoord tot slot duidelijk: "Dit blijft de kortste weg naar Europa, dus ook dit is hartstikke belangrijk. En wat betreft die vorige wedstrijd, toen speelden ze voor het laatst 5-3-2. Maar wij moeten hoe dan ook proberen het spel te bepalen en als we het goede gevoel van zondag meenemen, moet dat alleen maar stimulerend kunnen werken."

Feyenoord speelt woensdagavond om 18:45 uur tegen Heracles Almelo en de wedstrijd is live te volgen via Radio Rijnmond Sport vanaf 18:00 uur met het commentaar van Dennis van Eersel en Sinclair Bischop.