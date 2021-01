Volg het bekerduel MVV-Excelsior via Radio Rijnmond

In de vorige ronde versloeg Excelsior, dankzij een goal van Thomas Oude Kotte (rechts), eredivisionist PEC Zwolle. (Bron: VK Sportphoto)

Excelsior beleeft een moeizaam seizoen in de Keuken Kampioen Divisie maar kan vandaag in de KNVB-Beker een mooie stap richting de kwartfinale zetten. Vanaf 16:30 uur spelen Marinus Dijkhuizen en zijn mannen in Maastricht tegen MVV en dit duel is (gedeeltelijk) te volgen via Radio Rijnmond.

Verslaggever Sander Verrips zal vanaf 16:25 uur vanuit Maastricht meermaals updates geven over de wedstrijd tijdens de middagshow van Reint Jan Potze. In MVV komt Excelsior een ploeg tegen die een nog slechter seizoen doormaakt dan de Kralingers. De Limburgers staan zeventiende in de Keuken Kampioen Divisie, twee plekken en zeven punten onder Excelsior.

Eerder dit jaar won de ploeg van Marinus Dijkhuizen thuis met 2-0 van MVV, dankzij goals van Julian Baas en Elias Omarsson. De laatste keer dat de ploeg in Maastricht speelde, was 18 oktober 2019. Toen kwamen de Kralingers onder toenmalig coach Ricardo Moniz niet verder dan de brilstand: 0-0.

Mocht Excelsior winnen, dan zijn zij als eerste ploeg verzekerd van een plek in de kwartfinale van de KNVB-Beker. In de vorige ronde zorgden ze al voor een stunt door in eigen huis met 2-0 te winnen van eredivisionist PEC Zwolle.