Stoffen voor het maken van harddrugs op bedrijventerrein in Bergschenhoek

Dat heeft een woordvoerder namens de betrokken instanties bekendgemaakt. Bij de grote zoekactie op het bedrijventerrein waren gemeente, douane, justitie en politie betrokken.

In containers werden nog tal van andere spullen gevonden: onderdelen van oldtimers, motorblokken, nepmerkkleding en sigaretten. Ook is de bodem rondom de containers verontreinigd. Niemand is aangehouden bij de actie.

Burgemeester Van de Stadt van Lansingerland: "Als gemeente staan we voor een veilige omgeving voor onze inwoners. Vandaar dat we de signalen over mogelijke overtredingen en misdrijven op dit terrein zeer serieus hebben genomen en dat er is besloten tot deze controleactie. In overleg met de politie bezinnen we ons als gemeente momenteel op passende bestuurlijke maatregelen."