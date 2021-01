Het komt zelden voor, nu te koop: reusachtig patriciërshuis in hartje Dordt

Wie een huis zoekt met héél veel ruimte, historie, authentieke bedsteden én gelegen in hartje Dordrecht heeft nu de kans van zijn of haar leven. Patriciërshuis Jan Schouten staat te koop. Eén aandachtspuntje is er wel: de koper moet twee rechterhanden hebben of een aardige zak geld om het te laten renoveren.

Bram Franken (55) kijkt terug op een mooie jeugd. De mede-eigenaar van het imposante patriciërshuis van rond 1780 op De Hoogt was regelmatig onvindbaar tijdens verstoppertje spelen. Zoveel kamers, zoveel ruimte, ze konden zoeken wat ze wilden. Zijn laatste jongenskamer was een balzaal van zestig vierkante meter met bankstel, aquarium en sporttoestellen.

Sinterklaasavond

"Waar ik ook graag aan terug denk is sinterklaasavond. De pakjes zakten via een constructie vanaf buiten vanuit de schoorsteen zo de open haard in. Jonge gelovigen zaten dan met open mond te kijken." De haard waar Franken over praat is volledig authentiek, meer dan twee eeuwen oud dus.

Tekst gaat verder onder de foto



Het woonhuis annex bedrijfspand is bijna een halve eeuw in de familie Franken. De vader van Bram kocht het in 1974. Op de begane grond werkte hij tot zijn overlijden, drie jaar geleden, als stoffeerder. Zijn echtgenote was op dezelfde etage actief in de antiek. Eén verdieping hoger woonde het gezin met z'n vieren. En dan was er ook nog de reusachtige rommelzolder.

Scheepsbouwer en fanatiek vrijmetselaar Jan Schouten liet het pand bouwen in de late 18e eeuw. De rijke scheepsbouwer zocht een plek dichtbij zijn werf op de Achterhakkers. Hij woonde er tot zijn faillissement rond 1860.

Tekst gaat verder onder de foto



"Ik hou van dit huis", zegt Bram Franken. De verkoop valt hem dan ook zwaar. Maar het is vooral een financiële kwestie, voor hem en zijn zus. "Als je zo'n huis krijgt uit een erfenis, moet je daar erfbelasting en winstbelasting over betalen. Zo is dat geregeld in Nederland. Het kost een hoop geld."

25 kozijnen schilderen

Een ander punt is het reguliere onderhoud en daarnaast ook achterstallig onderhoud. "Ik ben nu op zo'n leeftijd dat ik mezelf ook niet elk jaar de stelling op zie klimmen om de 25 kozijnen te schilderen. En dan zijn er ook nog de vijf ingangen en een daklijst van honderd meter. Ja, dat zijn heel wat litertjes verf."

Tekst gaat verder onder de foto



Maar voor wie er gevoelig voor is, is Huis Jan Schouten een droom. De versieringen en lijsten op wanden en plafonds kunnen het museum in. Zo leefden de mensen vroeger. Het is een museum dat te koop staat om in te wonen. Franken: "Je kunt hier echt iets speciaals van maken. Dit huis is zo bijzonder."

Ziel en zaligheid

Er werkte dus een stoffeerder en handelaar in oude meubels. Het huis staat dan ook behoorlijk vol met rollen stof en spulletjes als banken en stoelen. "We zijn al maanden bezig om alles van zolder naar beneden te halen. De koper kan het erbij nemen als hij wil. Maar dan moet hij wel snel zijn. Ik probeer het nu los te verkopen, want het is zonde om weg te gooien. Dit is de ziel en zaligheid van mijn vader."

Tekst gaat verder onder de foto



Via statige trappen bereik je de zolder. Daar is ook een bijzondere verrassing te vinden. Twee originele bedsteden. "Zie je hoe klein de mensen waren? Nauwelijks anderhalve meter groot zijn ze. Waarschijnlijk sliep het personeel hier. Dat was toch de goedkoopste oplossing."

Tekst gaat verder onder de foto



Huis Jan Schouten staat niet op makelaarssite Funda.nl. Wie het wil moet Bram Franken even bellen. "Er zijn al diverse biedingen binnen gekomen. Maar ik ga alleen in op een serieus bod, dit is niet te koop voor de prijs van een gewoon rijtjeshuis."

Aan hoeveel hij precies denkt, wil Franken niet zeggen. "Maar ik kan wel met zekerheid zeggen dat een kind hier een prachtige jeugd kan hebben. In een leuke buurt en in een bijzonder huis. Zonder gevonden te worden tijdens verstoppertje."