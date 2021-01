Irenekerk sluit deuren veel te vroeg na greep uit de kas: 'We hebben tranen gelaten'

Met pijn in het hart sluiten de leden van de Irenekerk in mei definitief de deuren van het kerkgebouw. Dat is veel eerder dan ooit gedacht. Er is onvoldoende geld om de kerk in Ridderkerk nog langer in stand te houden, nadat de bankrekening van de kerk is geplunderd.

Donderdag staat de administrateur terecht voor het achteroverdrukken van zo'n 127 duizend euro uit de kas van de kleine kerkgemeenschap. Predikant Piet Taselaar (82): "Dit doet heel veel pijn, bij heel veel mensen. Ze hebben er slapeloze nachten van."

De kleine gemeenschap wilde nog jaren door gaan, maar dat zit er niet meer in. Dat ze ooit zouden moeten stoppen was duidelijk. De kerk heeft zo'n 100 leden, waarvan de meeste op leeftijd zijn. Maar op deze manier noodgedwongen stoppen is een zware domper. "Het is heel erg triest."

Tekst gaat door onder video



Niet alleen de administrateur van de kerk moet zich verantwoorden voor de rechtbank in Rotterdam. Ook zijn vrouw staat terecht. Zij zou een deel van het geld hebben uitgegeven aan hun bruiloft en een boottrip naar Newcastle.

De administrateur staat bekend als een getalenteerde man die zich voor meerdere kerken inzet. Wat hem ertoe dreef om het geld van de Irenekerk te stelen, is voor iedereen onduidelijk.

Pijn

Voor de kerkgemeenschap is het allemaal bijzonder pijnlijk. Het vertrouwen van de leden is zwaar geschonden, zegt de dominee. "Het geld is één ding, maar het gevoel en het verdriet zitten veel dieper. Dat zoiets van binnenuit plaatsvindt, daar hebben mensen veel tijd voor nodig om dat te verwerken."

De kerk is in 1951 opgebouwd door de leden, die allemaal hun steentje hebben bijgedragen. "Dat maakt het des te triester. Dat het echt om geld van de mensen zelf gaat dat nu weg is."

Tekst gaat door na afbeelding

Kerk verkocht

De Irenekerk heeft het witte kerkgebouw aan het Electropark in Slikkerveer inmiddels verkocht aan een projectontwikkelaar. Op de plek van de kerk worden in de toekomst drie huizen gebouwd.

De kerkgemeenschap is in gesprek met andere kerken om daar onderdak te vinden. Gezocht wordt naar een plek waar de leden nog iets van zichzelf kunnen terugvinden, legt Tazelaar uit. Niet iedereen zal meeverhuizen naar een nieuw gebouw. Het is te pijnlijk: "Sommige mensen willen de goede herinneringen die ze hier hebben, behouden."

De predikant hoopt dat ze in mei op een mooie manier afscheid kunnen nemen van de kerk. Het zou verschrikkelijk zijn als de kerk zou moeten sluiten zonder afscheidsdienst vanwege coronamaatregelen.