RIVM: besmettingen in regio lager (215), zorgen over oprukken Britse variant

De afgelopen 24 uur zijn volgens het RIVM 215 personen uit de regio positief getest op het coronavirus. Dat is ruim de helft minder dan maandag toen het aantal positieve tests op 442 lag. Zondag lag het aantal positieve tests op 474 en zaterdag 390.

Het RIVM meldt verder in de dagelijkse update dat er 7 nieuwe sterfgevallen zijn in de regio. De overledenen komen uit Rotterdam (3), Albrandswaard (1), Dordrecht (1), de Hoeksche Waard (1) en Krimpen aan den IJssel (1). De afgelopen 24 uur zijn 26 personen uit de regio opgenomen in het ziekenhuis.

In een week tijd zijn er 38.776 nieuwe landelijke besmettingen bij het RIVM gemeld. Dat is een daling van 22,5 procent ten opzichte van de week daarvoor. Ook het percentage positieve testen neemt af: van 12,9 naar 11,7 procent in een week tijd.

Britse variant

Het RIVM spreekt van een 'gematigd positief beeld dat echter wordt overschaduwd' door de risico's van de Britse variant van het coronavirus, die in Groot-Brittannië en Ierland voor een grote belasting van de ziekenhuizen heeft gezorgd.

De schatting is dat het op dit moment in Nederland bij zo'n 10 procent van de nieuwe besmettingen om de Britse variant gaat. Dat is een verdubbeling ten opzichte van vorige week. Er zijn volgens het OMT twee virusvarianten die zich met twee snelheden verspreiden.

Regiocijfers

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in de gemeenten, gevolgd door het totaal aantal besmettingen sinds het begin van de coronacrisis:

Alblasserdam: 1 - 1478

Albrandswaard: 4 - 1844

Barendrecht: 4 - 3013

Brielle: 2 - 810

Capelle aan den IJssel: 17 - 4208

Dordrecht: 18 - 7694

Goeree-Overflakkee: 6 - 2495

Gorinchem: 5 - 2378

Hardinxveld-Giessendam: 3 - 1428

Hellevoetsluis: 4 - 1838

Hendrik-Ido-Ambacht: 4 - 1979

Hoeksche Waard: 9 - 4293

Krimpen aan den IJssel: 10 - 2166

Lansingerland: 16 - 3929

Maassluis: 3 - 2079

Molenlanden: 3 - 2759

Nissewaard: 14 - 4778

Papendrecht: 2 - 1852

Ridderkerk: 4 - 2909

Rotterdam: 52 - 45060

Schiedam: 15 - 5423

Sliedrecht: 3 - 1886

Vlaardingen: 11 - 4947

Westvoorne: 1 - 606

Zwijndrecht: 4 - 2847

Welke cijfers gebruikt Rijnmond?

Wij baseren ons op de cijfers die het RIVM elke dag om 15:15 uur publiceert op deze pagina . Die cijfers komen van de GGD Rotterdam-Rijnmond en de GGD Zuid-Holland Zuid, maar kunnen per dag afwijken van het coronadashboard.

Dat kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld het tijdstip waarop de cijfers worden ingevoerd en het feit dat onze regio uit twee GGD'en bestaat. Beide GGD'en hebben een andere werkwijze rond de dagelijkse cijfers. Door elke dag dezelfde bron te gebruiken, hebben we het beste zicht op ontwikkelingen over meerdere dagen en weken.