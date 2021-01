Rafael Nadal naar ABN AMRO World Tennis Tournament

"Het is lang geleden dat ik in Rotterdam heb gespeeld. Nu het seizoen er zo anders uitziet, past het goed in mijn schema", laat Nadal weten in het persbericht. Ook toernooidirecteur Richard Krajicek is in zijn nopjes: "Dat hij na zoveel jaar terugkeert in Rotterdam maakt het natuurlijk extra bijzonder."

Recordhouder

Met Nadal haalt Krajicek een absolute superster naar Ahoy, waar het tennistoernooi ditmaal van 1 tot en met 7 maart wordt gehouden. Nadal heeft in totaal 20 Grand Slam-titels gewonnen en vestigde onlangs een record door voor de 800e week op rij in de mondiale top 10 te staan.

Nadal deed in zijn loopbaan tweemaal mee aan het Rotterdamse tennistoernooi. Bij zijn debuut in 2008 verloor hij in de tweede ronde van Andreas Seppi, een jaar later moest hij de finale laten aan Andy Murray. "Het zou mooi zijn als we hem straks op 7 maart aan onze erelijst toe mogen voegen", voegt Krajicek nog toe.

Nadal - die momenteel in Australië is ter voorbereiding op de Australian Open - is na Stan Wawrinka, Kei Nishikori, Daniil Medvedev en Jannik Sinner de vijfde speler die bekendmaakt dat hij deelneemt aan de 48e editie van het ABN AMRO World Tennis Tournament.