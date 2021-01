Scholen blijven dicht: 'We proberen op afstand ouders moed in te spreken'

Een avondklok, scholen langer dicht en verdere aanscherping van de coronamaatregelen. Het hangt allemaal in de lucht en spelbreker is de besmettelijkere Britse coronavariant. Dat de basisscholen volgende week dichtblijven, is al een domper.

En de huidige lockdown kan nog wel eens een stuk langer gaan duren. Op de Asch van Wijckschool in het Oude Westen in Rotterdam doen ze er alles aan om kinderen, ouders en leerkrachten er doorheen te slepen.

De klas van juf Usha is op twee leerlingen na leeg. Die mogen wel naar school omdat beide ouders een cruciaal beroep hebben. Ze zijn aan het werk met rekensommen en de juf zit achter haar bureau waar twee computers op staan. Ze schakelt soepel tussen de twee in de klas en de kinderen thuis. "Ik ben heel blij met deze digitale mogelijkheden. Het kost even wat tijd qua organisatie en voorbereiding, vooral ook omdat we er nog niet thuis in waren. Maar nu het eenmaal loopt en je de programma's snapt, dan lukt het. Ik kan de kinderen nu volgen en dat vind ik het belangrijkste", vertelt de juf van groep 4.

Juf is digitale duizendpoot

Ze is in korte tijd een duizendpoot geworden die troubleshooter, onderwijzer, coach en digi-wonder tegelijk is. Want ze geeft niet alleen les, ook als kinderen thuis wifi-problemen hebben pakt ze haar smartphone en gaat ze bellen om te helpen met oplossen.

Het liefst ziet juf Usha haar kinderen weer allemaal terug in de klas, maar de Britse variant en de snelheid van verspreiding van het virus dwarsboomt een snelle heropening. Mogelijk blijven scholen daardoor zelfs langer gesloten. Juf Usha blijft positief: "We maken er wat moois van. Tuurlijk is het vervelend en wensen we iets anders. Maar wat niet gaat, dat gaat niet. En dus probeer je het beste ervan te maken."

Hoe langer de scholen dicht blijven, hoe meer moeite ouders krijgen met het combineren van werk en thuisonderwijs. Ook op de Asch van Wijckschool horen ze over gespannen thuissituaties. "Ik spreek inderdaad ouders die hier tegenaan lopen maar niet in een cruciaal beroep werken. En dan mag je de kinderen niet naar school halen. Het liefst zou je meer kinderen willen opvangen, vooral omdat je het in goede banen wil leiden, maar dat gaat niet. Dus proberen we het vanaf een afstand en proberen we ouders moed in te spreken en te ondersteunen waar mogelijk."

Big sister is watching you

Voorlopig blijft de school dicht en houdt de juf haar klas digitaal goed in de gaten. Ze heeft zichzelf in korte tijd allerlei foefjes van digitaal bespieden eigen gemaakt en ze heeft zichzelf omgetoverd tot een sympathieke big sister who's watching you. "Ik heb meerdere schermen openstaan en ik kan van alle vakken zien hoever de kinderen zijn, of ze vastlopen, of ze fouten verbeteren of niet. En als ze vastlopen, dan ga ik bellen en vragen hoe het zit", zegt de bevlogen juf.

Voorlopig is het volhouden, doorbijten en uitkijken naar de dag dat de scholen weer open mogen. "Het is zeker een kwestie van volhouden. Maar ik heb daar volle vertrouwen in want vroeg of laten zien we elkaar weer in de klas", zegt juf Usha van de Asch van Wijckschool in Rotterdam-West.