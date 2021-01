Toernooidirecteur Krajicek over strikken Nadal: 'Hij wilde hier gewoon heel graag spelen'

"Hij wilde hier gewoon graag spelen, zo simpel is het eigenlijk", zegt Krajicek lachend. "Zijn manager nam contact met ons op en vervolgens kwamen we er makkelijk uit. Normaal gaat het weleens anders, dus dit is wel heel leuk."

Vanuit Australië

Momenteel bereidt Nadal zich, net als de rest van de tennistop, in Australië voor op de Australian Open die naar begin februari is verplaatst vanwege de coronacrisis. "Normaal ben je alleen bang voor eventuele blessures, maar daar komt corona natuurlijk nu ook nog eens bij", verklaart Krajicek, die zich echter geen zorgen maakt over de fitheid van de Spanjaard. "Iedereen heeft vorig jaar veel minder dagen getennist dan normaal. Daarom heeft iedereen nu reserves en dus heb ik ook een goed gevoel erover dat hij fit aan het seizoen begint en ook fit bij ons zal verschijnen."

En dan zou het zomaar kunnen dat Nadal voor het eerst in zijn carrière ook het ABN AMRO World Tennis Tournament aan zijn palmares toevoegt. "Hij verloor in 2009 hier de finale van Andy Murray dus het zou heel mooi zijn als we zijn naam toe kunnen voegen aan onze ring van winnaars."

'Niet meer de vragende partij'

Door het gebrek aan tennis in 2020 is de onderhandelingspositie van Krajicek en co. compleet veranderd. "Wij zijn niet meer de vragende partij", zo legt hij uit. "We krijgen momenteel heel veel belletjes omdat spelers gewoon veel willen tennissen omdat er min of meer een soort wedstrijdtekort is. Wij hebben daar nu voordeel van."

Momenteel hebben vijf tennissers hun deelname aan het WTT bevestigd. Buiten Nadal om zijn dat Stan Wawrinka, Daniil Medvedev, Jannik Sinner en Kei Nishikori. "En ik verwacht dat we daar nog wel wat mooie namen aan toe kunnen voegen", besluit een zelfverzekerde Krajicek. En zelfs andere toppers als Roger Federer of Novak Djokovic zijn daarbij niet uitgesloten. "Dat gaan we gewoon rustig bekijken zoals we dat nu ook met Nadal hebben gedaan. Ze zijn van harte welkom en dat weten ze ook, dus we gaan het zien."

Beluister hierboven het hele interview met ABN AMRO WTT-directeur Richard Krajicek.