Aliou Balde tekent contract bij Feyenoord

Dit komst van Balde hing al een tijdje in de lucht, afgelopen weekend kwam hij al aan in Nederland. Hij komt over van het Senegalese Diambars FC de Saly en heeft tien interlands achter zijn naam voor Senegal onder 17. De 18-jarige rechtsbuiten scoorde in die tien interlands driemaal. Eén van die doelpunten was tijdens het WK onder 17 in 2019 tegen Nederland, waar hij tegenover Feyenoord-spits Naoufal Bannis stond.

'Talentvolle jongen'

"Feyenoord is een grote club dus de keuze om hier te tekenen was een makkelijke. Vanaf nu ben ik Feyenoorder en zal ik keihard werken om hier te slagen", zegt Balde zelf over zijn komst naar Rotterdam-Zuid.

Ook technisch directeur Frank Arnesen laat via de clubkanalen weten dat hij blij is met de komst van de jonge Afrikaan. "Het feit dat hij bij ons zijn handtekening zet spreekt boekdelen. Hij heeft vertrouwen in onze plannen met hem, net als dat wij vertrouwen hebben in zijn kunnen. Hij is een zeer talentvolle jongen, die bij ons al een tijd op de radar staat", aldus de technisch directeur van Feyenoord.