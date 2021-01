Excelsior trekt aan langste eind in strafschoppenserie en staat in kwartfinale beker

Excelsior heeft zich dinsdagavond geplaatst voor de kwartfinale van het KNVB-bekertoernooi. De Rotterdammers waren na 120 minuten voetbal plus een strafschoppenserie uiteindelijk te sterk voor MVV in Maastricht.

De ploeg van trainer Marinus Dijkhuizen begon goed aan het bekerduel door na ruim een kwartier op voorsprong te komen via een benutte strafschop van spits Elias Ómarsson. Vlak voor rust kwam de thuisploeg terug door twee keer toe te slaan binnen een paar minuten tijd. Eerste kopte Koen Kostons de 1-1 binnen, op slag van rust zorgde Joeri Schroijen zelfs voor 2-1.

Ondanks dat MVV ook fases in de tweede helft het betere van het spel had, kwam Excelsior zo'n twintig minuten voor tijd langszij. Siebe Horemans kopte een door hem zelf versierde hoekschop uitstekend binnen: 2-2. Die stand stond na ruim negentig minuten voetbal nog steeds op het bord.

Dijkhuizen vol vertrouwen

Aan het begin van de verlenging sprak Dijkhuizen zijn ploeg vol vertrouwen toe. "We zijn veel beter. Gewoon volhouden. Dan winnen we dit." De woorden van de trainer van Excelsior uitten zich in meerdere grote kansen, maar de Rotterdammers kregen de bal er tijdens de verlenging niet meer in. Strafschoppen moesten uitkomst bieden.

In die serie leek Ómarsson de eerste misser, maar zijn penalty mocht opnieuw omdat MVV-doelman Mike Havekotte te vroeg van zijn lijn was gekomen. De tweede poging van Ómarsson was wel raak. Desondanks was de eerste misser aan Rotterdamse kant. Ahmad Mendes Moreira schoot zijn penalty op de buitenkant van de paal.

Maar lang kon MVV niet genieten van die misser, want Joy-Lance Mickels zag zijn strafschop meteen daarna gekeerd worden door Alessandro Damen. Diezelfde Damen kon een paar penalty's later nog een keer juichen, toen MVV-aanvoerder Luc Mares via de lat over schoot.

Daarmee was een kwartfinaleplek verzekerd voor Excelsior. De Rotterdammers spelen op 9 februari sowieso een thuiswedstrijd, tegen wie is nog niet bekend.