Zo weet je of je kat astma of bronchitis heeft

Hapt je kat vaak naar lucht? Hoest ie veel of klinkt de ademhaling piepend? Dan heeft jouw huisdier waarschijnlijk chronische bronchitis of astma. Het komt veel voor bij katten zegt onze huisdierenexpert en dierenarts John de Deugd uit Ridderkerk.

Net als bij mensen worden bij chronische bronchitis de luchtwegen geprikkeld door deeltjes van (sigaretten)rook, schoonmaakmiddelen, pollen of stof. "Daar raken de luchtwegen door ontstoken en krijg je slijmproductie van en dat geeft dan weer een hoestprikkel", zegt De Deugd. "De ontsteking en het slijm zorgen ervoor dat de luchtwegen zich vernauwen. Bij astma is dat nog erger want dan vindt er een allergische reactie plaats op dingen die je inademt en dat geeft een heel heftige benauwdheid."

Symptomen

Waar zijn dan de symptomen waar je op moet letten bij een kat? "Als je ziet dat je kat moeilijk adem haalt, of piept bij het inademen. Als ze hoesten of soms wat slijm opgeven bij het hoesten." Sommige katten krijgen volgens de dierenarts ook echt astma-aanvallen en worden dan steeds benauwder. "Dan zitten ze vaak te ademen met een open bek en echt naar lucht te happen. De buik gaat dan heel erg heen en weer. Je ziet dan dat je kat erg geforceerd zit te ademen."

Alle katten kunnen bronchitis of astma krijgen maar er is een piek te zien in de leeftijd tussen de 6 en 9 jaar. "En Siamese katten lijken er wat gevoeliger voor te zijn dan andere rassen."

Behandeling

Je hebt net als bij mensen medicijnen om bij katten de luchtwegen te verwijden. De ontsteking in de luchtweg remmen is het belangrijkste. Dat kan met injecties en tabletten van sterke ontstekingsremmers zoals prednison. "Dat moet je vaak wel levenslang geven dan. En die medicijnen hebben helaas flink wat bijwerkingen zoals meer eten en drinken en plassen, kans op overgewicht en suikerziekte."

Als je een 'meewerkende' kat hebt kun je die bijwerkingen wellicht wat verminderen door op een andere manier medicijnen te geven. "Net als bij mensen pufjes geven. Er zijn speciale maskers met een voorzetkamertje waar je die puffer op kunt zetten. De katten kunnen dan zo de lucht inademen." Puffen werkt beter omdat je het werkzame bestand zo direct in de longen aanbrengt. "En je hebt minder bijwerkingen en ook nog eens sneller verlichting."

Ga bij een vermoeden van astma of bronchitis met je kat naar een dierenarts. "Die kan goed luisteren, röntgenfoto's maken of bloedonderzoek doen om aan te tonen of het inderdaad zo is. En als je kat dan iets heeft, zorg dan dat ie niet te dik is want het beestje heeft het al zo benauwd!"