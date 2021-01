Britse coronavariant duikt ook op bij verpleeghuis voor dementerende ouderen in Hellevoetsluis

Het RIVM startte samen met het Maasstad Ziekenhuis een onderzoek nadat kort voor kerst een uitbraak plaatsvond in verpleeghuis Grootenhoek. Het virus brak uit onder patiënten met dementie. Het verpleeghuis zegt destijds meteen maatregelen te hebben genomen. In een persbericht schrijft de overkoepelende Schiedamse zorgorganisatie Careyn dat in overleg met de GGD is besloten dat nu geen aanvullende maatregelen nodig zijn.

Uitbraak

Het verpleeghuis telt drie afdelingen voor patiënten met dementie. In december verbleven in totaal 46 mensen op die afdelingen. Uiteindelijk raakten 44 patiënten en 17 medewerkers besmet. Sinds vorige week donderdag zijn er op de afdelingen geen nieuwe besmettingen onder de bewoners vastgesteld, zegt Careyn.

Op 15 januari waren van elke honderd coronabesmettingen er 94 met de klassieke variant en 6 met de Britse variant.