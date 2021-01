Aboutaleb voorstander van avondklok als het kabinet aantoont dat die zin heeft

De voorzitters van de veiligheidsregio's hebben dinsdagavond vergaderd over de naderende avondklok in ons land. Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam was erbij namens de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. "Als het kabinet laat zien dat de avondklok ons kan helpen sneller door dit proces heen te komen, dan ben ik voor", zei hij na afloop. Zijn collega Wouter Kolff van Dordrecht spreekt van een zware maatregel.

"Dit is er eentje waar je U tegen zegt", zegt Kolff - tevens voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid - over de avondklok. "Ik wil wel eerst weten wat het effect van een avondklok is. We hebben natuurlijk al de afgelopen tien maanden enorm veel vrijheidsbeperkende maatregelen genomen. En deze komt daar dan nog overheen."

Woensdag beslist het demissionaire kabinet of er een avondklok komt. Die zou mogelijk al vrijdag worden ingevoerd tussen 20.00 uur en 04.00 uur.

Het overwegen waard

Vorige week vertelden burgemeesters Aboutaleb en Kolff al op Radio Rijnmond begrip te hebben voor een eventuele avondklok. "Alle middelen die zouden kunnen helpen om het virus onder de knie te krijgen, zouden het overwegen waard kunnen zijn", zei Aboutaleb toen.

Kolff sprak zich eerder uit tegen een regionale avondklok, maar de zaken lagen vorige week volgens hem al anders. "In een eerder stadium, toen de regionale lockdown dreigde, heb ik gezegd dat dát me geen goed idee leek. Je gaat dan op een groot thema onderscheid maken tussen delen van het land", legde hij uit.

"Maar nu gaat het om een landelijke avondklok waar het kabinet over heeft besloten om nog extra OMT-advies over te vragen. Zo'n besluit zou niet zijn om te pesten, maar is echt bedoeld als een soort buffer die we nog kunnen inzetten voor het geval de Britse variant doorbreekt."

Meer aanscherpingen van coronamaatregelen

Het demissionaire kabinet bereidt niet alleen de invoering van een avondklok voor, maar denkt ook nog aan andere aanscherpingen van de regels in de strijd tegen corona. Dat zeggen ingewijden tegen de NOS.

Zo wordt gesproken over het beperken van het bezoek dat iemand thuis mag ontvangen, van 2 naar 1 persoon maximaal. Ook het aantal mensen dat aanwezig mag zijn bij een uitvaart gaat mogelijk omlaag.

Verder overweegt het kabinet om de eisen aan mensen die ons land binnenkomen uit landen met een hoog risico aan te scherpen. Behalve de verplichting van een recente, negatieve PCR-test moeten ze mogelijk ook nog een sneltest doen voordat ze het vliegtuig of veerboot in mogen. Ook ligt er een vliegverbod uit het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika op tafel bij het kabinet.