Angst voor de avondklok: 'Ik krijg het echt benauwd van het idee alleen al'

Geubbels wandelt graag in de avond en loopt drie keer per week 's avonds hard. "Mijn vrijheid wordt ingeperkt voor iets waar ik niet achter sta", vertelt hij voor de deur van zijn woning in het Kleiwegkwartier. "Ik geloof niet dat een avondklok bijdraagt aan de situatie waar we nu in zitten. Ik denk ook niet dat er minder mensen door in het ziekenhuis komen."

Ook kan Geubbels zijn vriendin minder vaak zien. Ze hebben een LAT-relatie en allebei kinderen, waardoor ze niet zomaar bij elkaar kunnen blijven logeren. "Maar dat vind ik allemaal minder belangrijk dan het gevoel van vrijheidsbeperking. Dat is echt drukkend, vreselijk. Ik hoop daarom van harte dat deze maatregel in de kast blijft."

Logeren

Ook veel jongeren hebben moeite met de mogelijke invoering van een avondklok. "We hebben al zo weinig sociale contacten," zegt scholier Thijs, terwijl hij op de trappen van het Zadkine College in Rotterdam-Zuid een sigaret staat te roken. "Normaal ga ik 's avond altijd met vrienden naar buiten, maar als dat straks ook al niet meer kan."

Thijs heeft daarom een plannetje bedacht: "Ik ken iemand met een eigen huisje, dus dan kunnen we daar om acht uur gaan zitten en dan blijven we gewoon. Ik denk dat veel jongeren dat zullen doen."

Vermomd als vakkenvuller

Ook de 18-jarige scholier Ben uit Rotterdam-Noord is niet van plan zich aan de avondklok te gaan houden: "Misschien gaan we wel een vermommingstrucje doen met shirts van Albert Heijn en jassen van maaltijdbezorgers."

Andere studenten zeggen wel begrip te hebben voor de maatregel. "Anders zitten we nog langer in een lockdown", zegt Eros. "Ik ga wel wat verzinnen; spelletjes doen met mijn familie of gewoon series kijken ofzo."

En Lisa denkt dat de avondklok op haar leven weinig invloed zal hebben: "Mijn hele leven zit nu sowieso al online, ik zie niemand meer. Ik kom ook bijna niet meer buiten. Dus het maakt voor mij niet meer uit."