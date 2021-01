Sommelsdijker kitesurft als eerste in het Noorderlicht op de Poolcirkel: 'Heb een traantje weggepinkt'

Pijls houdt er van om bijzondere plekken in de wereld op te zoeken om te kitesurfen. Altijd met z'n maat, fotograaf Rein Rijke die zorgt voor prachtige natuurfoto's. Op zijn 26e jaar voer de surfer op een giftig meer in Tanzania.

Twee jaar later stond de Sommelsdijker op een board in een vulkaankrater op IJsland.

Nu was het doel: de poolcirkel in Noorwegen, met het beroemde noorderlicht. "Dat heeft naar mijn weten nog nooit iemand met een kiteboard bevaren." En dan ook nog met een extra uitdaging. De sponsor van Pijls wilde dat hij een klimaatneutrale reis zou maken. "Normaal heb ik de luxe om met het vliegtuig te reizen en begint het avontuur pas als je aankomt op locatie. Maar nu begon de uitdaging al direct."

Zeilboot, elektrische auto en trein

De surfer is met een zeilboot vanuit Nederland vertrokken. Samen met zijn crew, fotograaf Rein Rijke en twee filmers, heeft Pijls vier volle dagen op zee gezeten om in Noorwegen te komen. "En ik ben geen zeiler en was te koppig om tabletten tegen zeeziekte mee te nemen, nou je raadt het zeker al hè", grinnikt de Sommelsdijker.

Tekst gaat verder onder de foto



In Denemarken aangekomen zijn ze met een elektrische auto en trein naar de poolcirkel gereden. Waar Pijls precies ging kitesurfen wist hij nog niet. "We hadden wel wat research gedaan naar de mogelijkheden, maar je bent daar gewoon zo afhankelijk van moeder natuur. We hebben eerst twee dagen plekken gecheckt en vanaf toen ben ik gaan kiten op de meest unieke locaties die ik kan bedenken."

'Hemel in vuur en vlam'

Pijls moet naar woorden zoeken om te beschrijven hoe indrukwekkend hij het vond. "Ik stond te kiten en keek om me heen en dacht 'oh jongens wat ben ik aan het doen, hoe mooi is dit'! Je vaart tussen massieve rotswanden waar nog nooit iemand het water in is geweest met een kite en een surfboard."

Tekst gaat verder onder de foto



Helaas heeft de Sommelsdijker de eerste paar dagen veel regen en wolken gehad. "De moed zakte me een beetje in de schoenen want ik dacht: we gaan het noorderlicht helaas niet zien. En op de laatste dag was het opeens helemaal helder. De hele hemel stond gewoon in vuur en vlam van het Noorderlicht. Ik heb wel een klein traantje weggepinkt. Ik droomde er al van toen ik vijf was om dat licht te zien."

Tekst gaat verder onder de foto