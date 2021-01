Het weer van vandaag: bewolkt met af en toe regen

Woensdag is een bewolkte dag en af en toe valt er wat lichte regen of motregen. De temperatuur loop op naar 10 graden en er staat een (vrij) krachtige zuidenwind. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en vannacht gaat het vanuit het zuidwesten weer regenen.

Aan het begin van de nacht is het maar liefst 11 graden. Later daalt het kwik naar een graad of 7. De zuidwestenwind neemt in de loop van de nacht toe tot windkracht 5 tot 8. Er zijn dan ook zware windstoten mogelijk van 80 tot 95 km/u.

Morgenochtend klaart het vanuit het westen op, maar staat er nog steeds een harde tot lokaal stormachtige zuidwestenwind. De rest van de dag wisselen opklaringen, wolkenvelden en enkele buien elkaar af. De temperatuur ligt rond de 8 graden. De wind neemt gedurende de dag langzaam in kracht af.

Vooruitzichten

In de nacht van donderdag op vrijdag regent het weer, maar vrijdag overdag verloopt overwegend droog met af en toe de zon erbij. In het weekend wordt het gevoelig frisser en is er kans op wat winterse neerslag.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 21 en 31 januari bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 6,8 graden en de minimumtemperatuur 1,7 graden.