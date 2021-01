'Kamer moet overtuigd worden dat een avondklok effect heeft'

"Niet alle politieke partijen zien een avondklok zitten", zegt Ewoud Kieviet politiek verslaggever bij de NOS. "Een argument dat gebruikt wordt om de partijen over de streep te trekken is dat een avondklok de opening van de scholen dichterbij brengt."

Het kabinet komt woensdagochtend 9 uur bij elkaar om een paar de knopen door te hakken. Er wordt vooral gesproken over de tijdstip van de avondklok: hoe laat moet het beginnen en tot hoe laat moet het duren?

"Er wordt gesproken van half negen tot half vijf", zegt Kieviet. "Daarnaast wil de oppositie dat er ook iets gebeurt tegen het vliegen. Momenteel komen er gewoon vluchten uit landen als Zuid-Afrika en Groot-Brittannië. Daar moet een verbod op komen als het aan de oppositiepartijen ligt. Thuisbezoek is ook een issue. Nu mogen we 2 mensen thuis ontvangen. Dat gaat waarschijnlijk naar één."

Ander tijdstip

Anders dan andere keren komt het kabinet niet op dinsdag, maar op woensdag om 13.00 uur met een persconferentie om de nieuwe maatregelen uit te leggen. "Dat komt omdat het kabinet demissionair is en dus geen meerderheid heeft", legt Kieviet uit. "De belangrijkste maatregel die aangekondigd wordt - de avondklok - ligt gevoelig bij coalitiepartijen zoals D66 en ChristenUnie."

Kieviet: "Daarom wil het kabinet de maatregelen eerst uitleggen om het daarna voor te leggen aan de Kamer ter goedkeuring. De Kamer wordt ook bijgepraat door Jaap Van Dissel van het RIVM over de zorgen over de Britse variant. Tijdens het debat die erop volgt, moet blijken of er steun is voor deze maatregel. Er wordt ook met linkse oppositie, GroenLinks, SP en de PvdA, gepraat om te kijken of zij de maatregel willen steunen."

Geen steun

In theorie is het dus mogelijk dat maatregelen niet worden goedgekeurd. "Maar tegelijkertijd hebben alle partijen gezegd dat ze het kabinet willen steunen op het coronabeleid", zegt Kieviet. "Maar partijen willen meer argumenten waarom een avondklok nodig is, hoe effectief het is en of het te handhaven is. Als ze overtuigd worden dan stemmen ze voor."

In dat geval gaat de avondklok vrijdag in. "Niet iedereen zal zich aan die maatregel kunnen houden omdat ze moeten werken en na half negen nog onderweg kunnen zijn. Zij hebben een verklaring nodig van hun werkgever. Om de werkgevers de tijd te geven om zo'n verklaring in orde te maken, gaat de maatregel niet meteen in. Daarnaast moeten de gemeenten zich voorbereiden op handhaving. Daar krijgen ze tot vrijdag de tijd voor."