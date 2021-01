Geblesseerde Saddik zegt gevecht met Verhoeven in Rotterdam af

Ben Saddik kan vanwege een rugblessure niet in actie komen tijdens het titelgevecht in Glory 77. Kickboksfans keken reikhalzend uit naar het onderonsje tussen Verhoeven en Ben Saddik, die in 2017 in Rotterdam Ahoy ook al tegen elkaar vochten waarbij Verhoeven aan het langste eind trok.

Het is nog onduidelijk of organisator Glory een vervanger gaat vinden om de plek in te nemen van Ben Saddik, die er de komende maanden uit zal liggen. Verhoeven is al sinds 2014 kampioen in het zwaargewicht en heeft zijn titel al negen keer met succes verdedigd.