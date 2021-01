Verhoeven vecht tegen Hesdy Gerges na afzegging geblesseerde Saddik

Een wereldtitel staat er in dat gevecht niet op het spel. Glory heeft gekozen voor een viermanstoernooi zonder inleg. De winnaar van het duel tussen Verhoeven en Gerges vecht tegen de winnaar van het duel tussen Levi Rigters en Tarik Khbabez. De uiteindelijke winnaar van het viermanstoernooi mag zich de Heavyweight Tournament World Champion noemen.

Ben Saddik kan vanwege een rugblessure niet in actie komen tijdens het oorspronkelijke titelgevecht in Glory 77. Kickboksfans keken reikhalzend uit naar het onderonsje tussen Verhoeven en Ben Saddik, die in 2017 in Rotterdam Ahoy ook al tegen elkaar vochten waarbij Verhoeven aan het langste eind trok.