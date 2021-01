Olifantje op komst in Diergaarde Blijdorp

In Diergaarde Blijdorp wordt dit jaar een klein olifantje verwacht. Olifant Bangka is opnieuw zwanger en is uitgerekend in april. Dat zegt directeur Erik Zevenbergen op Radio Rijnmond.

Bangka werd ook al moeder in 2010 en 2015. De laatste zwangerschap van een van de olifanten in Blijdorp was in 2016. Toen kreeg Irma een miskraam.

"Het is het mooie van een dierentuin", zegt Zevenbergen. "Er gebeurt altijd wel iets. En vaak iets het iets moois."

Steun

De afgelopen weken was Blijdorp in het nieuws omdat er meerdere hulpacties zijn gestart om de diergaarde financieel te ondersteunen. Een actie van bekende Nederlander Patricia Paay heeft al ruim 200 duizend euro opgeleverd. Familie Haazer zamelde 43 duizend euro in.

"Het is hartverwarmend hoe de acties verlopen", zegt de directeur van Blijdorp, Erik Zevenbergen. "Ik ben zo blij met alle mensen die een bijdrage willen leveren. Dan zie dat de dierentuin in de harten van heel veel mensen zit. Alles is nodig en zeer welkom."

Patricia Paay startte als eerste een inzamelingsactie en streefde naar 100 duizend euro. Uiteindelijk werd er veel meer opgehaald dan waar ze op hoopte. De teller staat nu op 200 duizend euro. "Patricia heeft het zo fantastisch gedaan", zegt Zevenbergen. "Het is echt top hoe ze het heeft volgehouden. Ze heeft allerlei andere BN'ers opgeroepen om de actie te steunen via hun social media kanalen.

Het geld wordt gebruikt voor onderhoud, voedsel en vervoer van dieren.