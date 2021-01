LIVE: bekerduel Feyenoord - Heracles (0-0)

In het door corona aangepaste bekertoernooi is het voor Feyenoord ook meteen de eerste bekerwedstrijd van dit seizoen. In de vorige ronde werd de club vrij geloot waardoor het automatisch bij de laatste zestien zat. Tegenstander Heracles kwam wel in actie en schakelde Telstar uit (3-0). Bij winst kan Feyenoord zich alvast voegen bij stadsgenoot Excelsior en eredivisionisten PSV en Vitesse, die zich gisteren al plaatsten voor de kwartfinale.

De uitzending begint woensdag om 18:00 uur en vanaf 18:45 uur doen Sinclair Bischop en Dennis van Eersel live verslag van de wedstrijd tussen Feyenoord en Heracles Almelo.

Luister hieronder live mee:



En volg Feyenoord-Heracles via ons liveblog:



LIVE: Feyenoord - Heracles Almelo 0-0

Opstelling Feyenoord: Marsman; Geertruida, Spajic, Senesi, Malacia; Fer, Toornstra, Kökcü; Berghuis, Pratto, Sinisterra