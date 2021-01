Volg Feyenoord-Heracles live via Radio Rijnmond Sport!

Tyrell Malacia wist de ban ook niet te breken in de laatste wedstrijd tegen Heracles Almelo die in 0-0 eindigde. (Bron: VK Sportphoto)

In het door corona aangepaste bekertoernooi is het voor Feyenoord ook meteen de eerste bekerwedstrijd van dit seizoen. In de vorige ronde werd de club vrij geloot waardoor het automatisch bij de laatste zestien zat. Tegenstander Heracles kwam wel in actie en schakelde Telstar uit (3-0). Bij winst kan Feyenoord zich alvast voegen bij stadsgenoot Excelsior en eredivisionisten PSV en Vitesse, die zich gisteren al plaatsten voor de kwartfinale.

Eerder dit seizoen speelde Feyenoord ook al thuis tegen Heracles en eindigde het in een bloedeloze 0-0. Verder hebben de Rotterdammers in de geschiedenis slechts één keer in De Kuip verloren van de Almeloërs. Dit was in oktober 2013, toen de ploeg onder leiding van Ronald Koeman met 1-2 verloor en vlak voor tijd Graziano Pelle met een rode kaart zag vertrekken.

De uitzending begint woensdag om 18:00 uur en vanaf 18:45 uur doen Sinclair Bischop en Dennis van Eersel live verslag van de wedstrijd tussen Feyenoord en Heracles Almelo met Excelsior-speler Thomas Verhaar als analist.