Rotterdamse Amerikadeskundige: '25 duizend militairen op de been voor inauguratie Biden'

De laatste uren van Donald Trump als de president van de Verenigde Staten zijn ingegaan. Woensdag vindt de inauguratie van de 46ste president van het land, Joe Biden, plaats in Washington. Sinds de bestorming van het Capitool op 6 januari is de sfeer in de staat en andere plekken in de VS om te snijden. De inauguratie van Biden vindt zonder publiek plaats en er wordt een oproep gedaan om Washington vandaag te mijden.

"Rond 14:00 uur Nederlandse tijd heeft Trump een afscheidsrally op Andrews Airforce Base", zegt Verdel. "Daarna vliegt hij naar Florida waar hij ongetwijfeld het Amerikaanse volk zal toespreken."

Mike Pence, zijn vice-president, is niet aanwezig bij het afscheid van Trump. Hij gaat wel de inauguratie van Biden bijwonen. "Pence heeft zich sinds de bestorming van het Capitool ook meer als een president gedragen en allerlei plichtplegingen gedaan terwijl we van Trump bijna niets meer gehoord hebben."

'Een krankzinnig aantal'

Washington zet zich wel schrap voor wat er komen gaat, aangezien de aanhangers van Trump nog altijd niet kunnen verkroppen dat hun president weg is. "Er valt zeker nog wat te verwachten in Washington", zegt Verdel. "Maar niet vandaag. Er lopen 25 duizend National Guard-leden in Washington DC. Een krankzinnig aantal, los van de FBI, de CIA en de gewone politie."

Volgens Verdel gaat er ook een kaartje rond op de sociale media waarin wordt aangegeven welke straten afgesloten zijn. "Dat zijn bijna alle straten. Dus vandaag komt niemand in de buurt van de inauguratie. Ik maak me zorgen om de komende tijd. Er zijn veel spanningen tussen allerlei groepen. Ook tussen de Trump-aanhangers onderling waarvan de ene groep boos op hem is en de andere groep hem nog altijd als president wil."