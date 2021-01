Brandweer stuit bij het blussen van een brand in Hoogvliet op wietplantage

Bij het blussen van een brand aan de Stolpmand in Hoogvliet stuitte de brandweer woensdagochtend op een wietplantage. De brand is inmiddels geblust.

Volgens de brandweer kwam er dikke, zwarte rook uit de portiekwoning. Een vrouw die in het huis aanwezig was, vluchtte naar het balkon en is nagekeken door ambulancepersoneel.

Of de brand iets met de wietplantage te maken heeft, is niet bekend. De politie is een onderzoek gestart.

De Officier van Dienst van de brandweer die onderweg was naar een volgende brand is op de Aveling in Hoogvliet in botsing gekomen met een andere auto. De brandweerman raakte niet gewond.