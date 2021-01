Oplossing voor problemen Warmtebedrijf lijkt nabij

Het Rotterdamse stadsbestuur hoopt binnenkort een oplossing voor de problemen met het Warmtebedrijf Rotterdam te presenteren. Volgens een brief aan de gemeenteraad lijkt een akkoord over het doortrekken van de warmteleiding naar Leiden in de maak. In april zou het plan aan de raad kunnen worden voorgelegd.

Om de gesprekken met Gasunie, het Ministerie van Economische Zaken, de Leidse regiogemeenten en de provincie Zuid-Holland tot een goed einde te brengen moet de gemeenteraad burgemeester en wethouders wel de tijd geven om langer te mogen onderhandelen. Het mandaat dat de raad had gegeven liep eind december af.

Rotterdam is op zoek naar een oplossing voor wat er moet gebeuren met het Warmtebedrijf dat in 2006 is opgericht om restwarmte vanuit de Rotterdamse haven te gebruiken voor het verwarmen van huizen en bedrijven in de omgeving. Door allerlei problemen is het bedrijf nooit winstgevend geworden. Om toch door te kunnen gaan was steeds meer geld nodig. Het begon met een investering van negen miljoen euro, inmiddels is de rekening opgelopen tot honderden miljoenen euro’s.

Teveel warmte

Het Warmtebedrijf koopt teveel warmte in en er zijn te weinig woningen of bedrijven die het afnemen. Daarom is in 2016 bedacht om een leiding naar Leiden aan te leggen om daar warmte af te leveren. Het contract met energieleverancier Vattenfall is getekend, maar door allerlei oorzaken kwam de pijp er nooit.

De Gasunie en Eneco willen een eigen leiding aanleggen tussen de haven en Den Haag. Rotterdam wil graag meedoen en dan ter hoogte van Rijswijk een aftak maken naar Leiden, zodat de afgesproken levering van warmte aan Leiden toch kan worden nagekomen.

Afspraken met provincie

Rotterdam heeft nu met de provincie Zuid-Holland, die voor ander, klein deel ook aandeelhouder is van het Warmtebedrijf, gekeken wat de financiële gevolgen zijn van het doortrekken van de leiding. Partijen hebben afspraken gemaakt, ook over de financiële verdeling van de oude en de nieuwe kosten.

De afspraken worden vanwege het bedrijfsbelang geheim gehouden. Het is dus nog steeds onduidelijk hoeveel deze oplossing Rotterdam gaat kosten.

Meerdere scenario’s

Rotterdam sluit meerdere scenario’s overigens nog steeds niet uit. De aansluiting op de leiding van de Gasunie en Eneco is er een. Andere opties zijn dat het Warmtebedrijf zich alleen richt op Rotterdam of dat er een faillissement aangevraagd wordt. Voor de zomer van dit jaar zal de gemeenteraad besluiten welk scenario het wordt.