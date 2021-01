Cindy voelt zich 'extreem schuldig' over gijzeling Kijvelanden

Cindy S.(43) staat vrijdag terecht voor haar rol bij de gijzeling in tbs-kliniek de Kijvelanden in Poortugaal. Zij smokkelde een mobieltje en twee wapens naar binnen voor haar vriend Dennie. Die wist samen met Tony van H.(53) te ontsnappen op 1 maart 2020. Dennie M.(37) werd bij de achtervolging gedood. “Cindy heeft een groot trauma overgehouden aan de zaak”, zegt haar advocaat Jan-Jesse Lieftink aan de vooravond van het proces in Rotterdam.

Ze had het eerder gedaan voor Dennie en bij de Kijvelanden ging het ook vlekkeloos. Eerst een mobiele telefoon, verstopt in haar handtas. Daarna het grote werk: in een speciaal geprepareerde onderbroek verstopte zij in februari 2020 een mes en een gaspistool met patronen. De detectiepoort bij de Kijvelanden piepte, twee handscans deden het niet, maar toen Cindy de metalen gespen op haar rok liet zien, mocht zij doorlopen. Op de kamer van Dennie heeft zij de spullen overhandigd, zonder dat iemand iets doorhad. Het valt allemaal te lezen in een rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid .

In het rapport is dankbaar gebruik gemaakt van de verklaringen van Cindy S. Advocaat Lieftink: “Ze heeft zich na een gesprek met mij vrijwillig op het politiebureau gemeld en haar eigen aandeel bekend. Ook heeft zij de politie belangrijke details verteld waar zij in het onderzoek mee verder konden. En niet alleen over haar eigen rol. Ze voelt zich extreem schuldig, ook naar alle slachtoffers toe. Ik heb namens haar contact gezocht met de Kijvelanden en gevraagd of er bij de slachtoffers behoefte bestond aan contact, maar dat was toen niet zo. Dat begrijp ik, dit heeft een enorme impact gehad. Misschien komt er na de zitting een gelegenheid.”

Bij de ontsnapping heeft Dennie meerdere keren in en buiten de kliniek met knalpatronen geschoten. Een medewerker van de Kijvelanden moest onder dreiging van het alarmpistool de deuren openen en een klaarstaande taxichauffeur werd gedwongen het tweetal Dennie en Tony mee te nemen. De schietpartij is voor Cindy ‘live’ te volgen geweest: Dennie belde haar aan het begin van de gijzeling op en liet de telefoonlijn open .

Horen rochelen

Jan-Jesse Lieftink: “Ze heeft gehoord hoe er is geschoten, heeft haar vriend horen rochelen en heeft hem zijn laatste adem horen uitblazen. Daar voelt ze zich ook schuldig over: door haar handelen is hij uiteindelijk overleden, vindt ze. Ik heb samen met haar de beelden van de gijzeling kunnen bekijken. Daar heeft ze slapeloze nachten van.” De beelden, afkomstig van beveiligingscamera’s van de kliniek, worden vrijdag mogelijk ook op zitting vertoond.

De hamvraag is natuurlijk waarom Cindy heeft meegewerkt aan de ontsnapping. Lieftink: “Uit het rapport van de psycholoog blijkt wel dat zij naïef was en onder druk stond van Dennie. Ze hield erg van hem. Hij had kort ervoor tegen haar gezegd een zelfmoordpoging te hebben gedaan en zag het niet meer zitten in de kliniek. Het ging ook steeds slechter met hem. Dat raakte haar enorm.”

'Het is een lieve zorgzame vrouw'

Cindy maakte de volgende afweging, zegt de advocaat: laat ik hem daar, met het gevaar dat hij de hand aan zichzelf slaat, of help ik hem eruit te komen. Ze koos voor het laatste. “Rationeel keurt zij dit af, het is ook gedrag dat helemaal niet bij haar past. Het is een hele lieve, zorgzame vrouw. Maar juist in die rol wilde zij dat Dennie blij werd en dat zou hij alleen zijn als hij buiten was. Hij had na twaalf jaar tbs zonder enig perspectief ook weinig meer te verliezen en zij heeft hem daarbij geholpen.”

Naast Cindy staat Tony van H. vrijdag terecht voor de ontsnapping. Tijdens de zitting zal ongetwijfeld het inspectierapport ter sprake komen. Lieftink runt samen met collega Abdel Ytsma Bureau TBS Advocaten en komt daarom regelmatig in de Kijvelanden: “Het is natuurlijk zorgelijk wat in het rapport staat. Je vraagt je af: hoe is het daar gesteld met de veiligheid van de medewerkers, patiënten en andere advocaten? Hoe kan het dat iemand piepend door de poortjes gaat? Dan denk je: gebeurt dit vaker? Het is onmiskenbaar zo dat Cindy door te smokkelen een bijdrage heeft geleverd, maar het was ook niet gebeurd als de beveiliging van de kliniek beter op orde was geweest.”