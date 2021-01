Onrust bij RET na moeizaam overleg met vakbonden

Werknemers van de RET Rotterdam zijn ongerust over het uitblijven van een nieuwe cao. Ook zijn ze verbaasd om van de vakbonden te moeten horen dat een regeling om eerder met werken te stoppen alleen kan als het personeel meer inlevert.

De cao voor personeel van het Rotterdamse vervoersbedrijf liep 31 juli vorig jaar af. De RET wilde vervolgens eenzijdig de bestaande overeenkomst voor een jaar verlengen. De vakbonden vinden ook dat in deze tijd een grote looneis niet gepast is. "Maar het op peil houden van de koopkracht is wel het minste", zegt FNV'er Eric Vermeulen.

De RET had volgens de bonden heel andere ideeën. Het bedrijf wil volgens hen knibbelen aan bijvoorbeeld het aantal verlofdagen en de eindejaarsuitkering.

Zware beroepen

Daarnaast heeft het vervoersbedrijf nog geen regeling voor mensen met zware beroepen. Personeel kan dan drie jaar eerder dan de pensioenleeftijd stoppen. Het Rijk draagt een deel bij en de werknemer moet een stukje pensioen naar voren halen.

In Amsterdam sloten de bonden al een akkoord met het GVB. Ook de gesprekken over de regeling met de HTM in Den Haag verlopen vlot. De RET daarentegen wil volgens de bonden dat ook hier wordt ingeleverd op eerder gemaakte afspraken.

Volgens Vermeulen (FNV) is de verontwaardiging onder het personeel groot. "Mensen begrijpen dit beleid niet van een werkgever, waarvoor ze vaak al jaren werken. De mensen werken al hard om alle gaten in de roosters dicht te lopen. Dan krijgen ze dit te horen. Sommige werknemers willen er hard tegenin."

'Gedwongen ontslagen voorkomen'

De RET maakte onlangs bekend over 2020 een verlies van 10 tot 12 miljoen euro te verwachten. Volgens een woordvoerder is het dan ook een complexe situatie. "Onze eerste zorg is om gedwongen ontslagen te voorkomen en het bedrijf weer financieel gezond uit de crisis te laten komen zodat Rotterdam en omstreken op kwalitatief goed en veilig openbaar vervoer kan blijven rekenen."

Begin februari zitten de RET en de bonden weer om tafel.