Kabinet wil vanaf weekend avondklok, per direct nog maar één bezoeker per dag

Het kabinet wil tussen 20:30 uur en 04:30 uur een avondklok invoeren. Dat heeft demissionair minister-president Rutte bekendgemaakt op een persconferentie. Het aantal bezoekers dat je thuis mag ontvangen, gaat van twee naar één persoon. De laatste regel gaat meteen in.

Voor de avondklok heeft het kabinet eerst nog steun van de Kamer nodig. Daarom wordt er later nog over gedebatteerd. Het debat stond voor woensdagmiddag gepland, maar is uitgesteld naar donderdag. De avondklok zal op zijn vroegst op zaterdag ingaan en zou tot en met 9 februari duren.

Mensen die voor hun werk 's avonds over straat moeten, zoals zorgpersoneel, kunnen dat doen. Hiervoor hebben ze een werkgeversverklaring nodig. Ook het uitlaten van de hond door één persoon blijft mogelijk. Wie zonder toestemming op straat is, riskeert een boete van 95 euro.

Verplichte sneltest

Het kabinet wil ook het aantal mensen dat aanwezig mag zijn bij een uitvaart verminderen. Nu mogen er honderd mensen bij een begrafenis of crematie zijn. Dat gaat naar vijftig.

Verder worden de eisen aan reizigers vanuit landen met een hoog risico verscherpt. Zij moesten al een negatieve PCR-test kunnen laten zien en daar komt de verplichting bij om een sneltest te laten doen. Ook komt er vanaf zaterdag een vliegverbod vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en alle landen uit Zuid-Amerika. Vrachtvluchten zijn hiervan uitgezonderd.

Volgens het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet adviseert, kan het R-getal met 8 tot 13 procent verminderen door maatregelen als een avondklok. Dat getal is op dit moment 0,98. Dat betekent dat 100 mensen 98 anderen besmetten. De deskundigen vrezen dat het cijfer weer boven de 1 stijgt als de Britse variant zich hier nog verder verspreidt.

"De huidige maatregelen zijn niet genoeg om ook die variant eronder te krijgen", zei De Jonge op de persconferentie.