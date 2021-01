Alles wat je over de avondklok moet weten

In navolging van veel landen om ons heen, moet ook Nederland eraan gaan geloven. Er komt zeer waarschijnlijk een avondklok om het coronavirus beter te lijf te gaan. Wat houdt dat precies in?

Woensdagmiddag werd bekend dat er een avondklok komt als de Tweede Kamer met de maatregel instemt.

Wat houdt de avondklok in?

Bij een avondklok mag niemand meer zonder goede reden 's avonds de straat op. De maatregel geldt van 20:30 uur tot de volgende dag 04:30 uur en duurt tot en met 9 februari. Dat is voorlopig ook de einddatum van de lockdown. De avondklok gaat niet direct in, zodat werkgevers en andere organisaties voldoende tijd hebben om voorbereidingen te treffen. Waarschijnlijk geldt de maatregel vanaf komend weekend.

Wie mag de straat nog op?

Iedereen die een cruciaal beroep uitoefent mag op straat zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor zorgmedewerkers, hulpdiensten en wegwerkers. Daarvoor is wel een werkgeversverklaring nodig met een eigen handtekening. Een vervalst document gebruiken is strafbaar.

Een belangrijke uitzondering wordt ook gemaakt voor mantelzorgers. Iedereen die bijvoorbeeld voor een zieke vader of moeder zorgt, mag dat altijd blijven doen. Ook mag de hond uitgelaten worden. Dit moet wel gebeuren door één iemand en het dier moet aangelijnd blijven.

Waarom is de avondklok nodig?

Het Outbreak Management Team (OMT) denkt dat een avondklok kan leiden tot een extra verlaging van het aantal coronabesmettingen. Experts vrezen de komst van een derde golf. Het besluit wordt vooral genomen, omdat specialisten geen maatregel kunnen bedenken die effectiever is dan een avondklok.

Nederland heeft nog altijd een vrij hoog 'R-getal' met 0,98. Dat wil zeggen dat 100 mensen gemiddeld 98 andere mensen besmettingen. Dus bijna iedereen die het virus bij zicht draagt, draagt het aan één iemand over. Het OMT denkt dat een avondklok het R-getal met 8 tot 13 procent kan verminderen. Dit is vooral in Frankrijk gebleken.

Welke boete riskeer je als je toch de straat op gaat?

Voorlopig wordt de standaardboete voor een overtreding op een coronamaatregel aangehouden: 95 euro.