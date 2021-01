'Op tanden bijten' of 'niets te zoeken op straat': meningen over avondklok lopen uiteen

Inwoners van de regio Rijnmond reageren gemengd op de avondklok. De meesten hebben er geen problemen mee, want wat heb je in deze sobere tijden nog op straat te zoeken? "Je kunt sowieso weinig doen", laat een voorbijganger weten.

Dramatisch

"Coffeeshops zijn eerder dicht en in de kroegen kun je ook niet terecht. Dramatisch", vervolgt hij. Een ander gaat sowieso de straat 's avonds niet op. "Wat heb je op straat te zoeken na half negen?" vraagt een man zich hardop af. "Ik niet zo veel."

"Ik heb geen reden om in de avond op straat te komen", laat een jonge vrouw weten. "Ik werk in het ziekenhuis en heb een gezinnetje thuis." Tijd over om 's avonds op straat te hangen is er niet.

Echte tegenstand tegen een avondklok is er niet. "We vinden het oké als het iets bijdraagt", zegt een ouder echtpaar. "We zitten ook in een levensfase dat we lekker voor de televisie zitten of een boek lezen. Het raakt ons niet in die zin."

Festivals

"Het is wel een stukje vrijheidsberoving, maar ja, we hopen voor het beste", zegt een man die in de bouw werkt. "Als ik naar buiten moet, dan ga ik. Ons werk gaat gewoon door."

Wel wordt er getwijfeld aan het nut van een avondklok. "Ik begrijp het niet", zegt een ander. "'s Avonds zie je niemand op straat."

Hoewel de meeste mensen er nu geen problemen hebben om in de avond binnen te blijven, hoopt iedereen wel dat de avondklok niet te lang van kracht blijft. "Ik hoop dat er in de zomer geen avondklok is, want dan zijn er festivals", zegt een jongeman. "Tot die tijd even op je tanden bijten", voegt een ander daaraan toe.