95-jarige Rotterdammer wast critici over avondklok de oren

En Jan heeft recht van spreken. Hij was een tiener, net 15 jaar oud, toen de oorlog uitbrak. "Wij waren onder bedreiging", zegt de Rotterdammer. "Dat was zo'n verschrikking. Je had niks meer te vertellen. Totaal niet. Jullie zijn alleen onder bedreiging van een virus. Gelukkig hebben we daar medici voor en virologen, die dat keurig voor ons op kunnen lossen."

Lichtjes

Eén oorlogsherinnering staat Jan Hoek bij als de dag van gisteren. Het moment dat hij terugkwam uit Duitsland, waar hij te werk was gesteld. "Wij woonden op de Dordtselaan, ik was weer thuis, en toen zag ik ter hoogte van de Brielselaan al die lichtjes branden!"

Jan schiet vol. "Ik vond het zo mooi. Prachtig! Ik heb er geen woorden voor, nog niet. Ik kan er nog om janken."

Vijf jaar duisternis

Na jarenlang geleefd te hebben in duisternis ("over Duitsland kan ik je ook heel wat verhalen vertellen"), zag Jan licht. Dat betekende voor hem: vrijheid.

Jan: "Dat had je vijf jaar niet gezien! Vijf jaar in duisternis geleefd. Daar heb je geen voorstelling van. Als hier dadelijk die avondklok doorgaat, dat je niet naar buiten mag, dan blijven de lichtjes branden en je kan je gordijnen open laten. Dat was er toen niet. We hadden geen licht. Geen vooruitzicht ook."

Jan Hoek roept op om je te schikken naar de beperkingen die een avondklok oplegt. "Dit gebeurt allemaal in vrijheid. En belangrijk is dat je hierdoor waarschijnlijk mensenlevens kunt behouden. Want daar draait het om bij de beperkingen die we nu hebben. Hou je er in godsnaam aan, want iedereen in de medische wereld doet zijn stinkende best. Laten wij ons steentje ook bijdragen."