Een nieuwe relatie tijdens corona: 'Stel je open voor een leuke ontmoeting en niet per se de perfecte match'

We moeten elkaar minder zien om het virus te bestrijden. Dat heeft gevolgen voor de zoektocht naar vriendschappen en relaties. Hoe ga je daar mee om in deze lastige tijd? Daniël (18) en Bradley (24) delen hun ervaringen in de zoektocht naar liefde in corona tijd.

Daniël studeert sinds dit jaar Creative Business in Rotterdam. Hij heeft zijn klasgenoten nog amper leren kennen omdat onderwijs veelal digitaal gaat. Zijn vrienden wonen ver weg. Daardoor voelt Daniël zich soms eenzaam. Ook op liefdesgebied is het geen gemakkelijke tijd. “Ik kwam net uit de een relatie toen de coronacrisis begon”. De crisis heeft het niet makkelijker gemaakt om een nieuwe relatie te starten. “Gewoon omdat je minder sociaal contact hebt en eigenlijk minder de kans hebt om iemand te ontmoeten”. Aan een datingapp wil de student echter niet beginnen: “Heel veel mensen geven dating voorkeuren aan die gelogen zijn, puur om matches te krijgen.”

Voor de 24-jarige Bradley heeft de coronacrisis een heel ander beloop. Hij is sinds kort een relatie aangegaan en is gelukkig met zijn nieuwe vriendin. “Het is ook gewoon een plaatje, als je haar zo ziet”, vertelt Bradley trots als hij een foto van zijn vriendin laat zien. Toch had hij niet zo’n moeite met het vrijgezelle leven: “Ik vind het niet vervelend om vrijgezel te zijn. Ik heb altijd wel een woordje klaar liggen en ik hou er ook van om contact met vrouwen aan te gaan. Ik was ook niet op zoek naar een relatie.” Toch vond hij de liefde. Het gebeurde in de zomer tijdens een vriendenweekend. “Daar is het een en ander gebeurd tussen mij en een vriendin. Dat was bedoeld voor alleen het weekend, maar maandag op werk moest ik veel aan haar denken. Ik vond haar eigenlijk wel leuker dan ik dacht.” Kort na het vriendenweekend kregen de twee een relatie en sindsdien is Bradley gelukkig samen met zijn vriendin.

Daten tijdens corona gaat dus een beetje anders. Toevallige ontmoetingen komen minder vaak voor waardoor een leuke date scoren moeilijker is. Dating Apps kunnen een oplossing bieden om onbekenden te matchen. Marco van der Woude, een van de mensen achter de datingapp ‘Breeze’, weet meer over de dating trends. “De huidige tijd zorgt voor een groter gebruik van dating apps. Dat is de beste manier om mensen nu te ontmoeten.” Mocht er een match zijn, dan heeft de ontwikkelaar ook nog wel een advies. “Stel je open voor een leuke ontmoeting en niet perse de perfecte match. Na een aantal keer zit de perfecte match er vast tussen.”