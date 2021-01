Burgemeester Aboutaleb stopt passagiersboten van Engeland naar Hoek van Holland

Ferry's met passagiers uit Groot-Brittannië zijn vanaf zaterdag 01:00 uur niet meer welkom in Hoek van Holland. Dat heeft de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb besloten. Er is al weinig passagiersverkeer, maar dat stopt vanaf vrijdagnacht helemaal. Voor vrachtverkeer heeft de maatregel geen gevolgen.

Aboutaleb heeft dat verzoek woensdagmiddag gekregen van de minister van Verkeer. Hij heeft de Havenmeester opdracht gegeven de regel uit te voeren. Vluchten vanuit Engeland naar Rotterdam The Hague Airport worden door de minister zelf stilgelegd.

Avondklok

De burgemeester is niet blij met avondklok die het kabinet wil instellen, maar vindt hem wel nodig. Met het oog op de Britse coronavariant is het volgens hem beter om nu pijnlijke maatregelen te nemen dan achteraf spijt te hebben. Aboutaleb heeft wel lang getwijfeld over zijn steun voor de avondklok. Wel is hij blij met de voorgestelde quarantaineplicht voor positief getesten.

Sommige burgemeesters hebben meer moeite met de maatregelen dan anderen, bleek uit het overleg van de 25 burgemeesters die de veiligheidsregio's in Nederland voorzitten. "We gunnen alle 25 burgemeesters hun eigen oriëntatie. Iedereen moet het aan zijn burgers en gemeenteraden uitleggen. Hier zit iemand die niet blij is met die maatregel, maar 'm wel verdedigbaar vindt."

De burgemeester zegt heel veel begrip te hebben voor iedereen die opziet tegen deze zware maatregel. Zeker in een stad als Rotterdam, waar de oorlog zijn sporen heeft nagelaten en mensen de vorige avondklok hebben meegemaakt.

Over de handhaving van de avondklok heeft Aboutaleb niet veel zorgen. "Ik heb liever heldere maatregelen. Er moet nog goedkeuring komen, maar het houdt in: van 20:30 uur tot 04:30 uur ben je van straat. Ik ga er vanuit dat 80 procent gezagsgetrouw de maatregelen opvolgt. Doe je het niet, dan is het aan de agent om te bepalen of je een verhaal hebt.



Wie acuut naar de dokter moet, of wie als mantelzorger zieke familie moet bezoeken, mag nog wel na de avondklok op straat. Er zijn meer uitzonderingen, die komen zodra de avondklok definitief doorgaat op de website van de overheid. Zo mogen mensen die in de zorg of bij de politie werken wel reizen na 20:30 uur. Ook hondenbezitters mogen hun huisdier in de late avonduren nog uitlaten.