Meer politie op straat en smoesjes gaan niet werken bij de avondklok: 'Er komt écht een boete!'

De handhaving 'geen probleem' noemen, gaat hoofdcommissaris van de Regionale Politie Eenheid Rotterdam Fred Westerbeke een stapje te ver. "Ik denk niet dat het gaat loslopen, we gaan hard aan de bak moeten!"

Overigens gaat dat er niet heel anders uitzien dan normaal: "We doen wat we altijd doen: zorgen dat we voldoende mensen op de been hebben", vertelt Westerbeke. "Het worden er wel meer dan normaal op dat tijdstip en we gaan meer surveilleren in het hele gebied. Op die manier gaan we extra controle uitoefenen."

Drukke voetbalwedstrijden

Dat is weer een taak erbij voor de politie, die de handen eigenlijk al vol heeft. "We hebben de afgelopen periode hard moeten werken ja, maar op een aantal fronten is het werk ook minder geworden. We hoeven bijvoorbeeld geen toezicht meer te houden in de horeca, of bij drukke voetbalwedstrijden."



Ook is de criminaliteit in de afgelopen maanden flink afgenomen. Volgens Westerbeke zijn er in het afgelopen jaar zo'n 30 procent minder inbraken geweest. "Maar met een avondklok moeten we wel een appel op de agenten doen. Ze moeten meer 's avonds laat gaan werken, een deel zelfs 's nachts. Dat gaat wat van ze vragen, maar het is hard nodig. Het is heel vervelend, maar ik ben ervan overtuigd dat het heel hard nodig is. Dat we anders op korte termijn in de problemen komen."

Uitzonderingen

De politie is al bezig met een draaiboek voor een avondklok. "We wisten dat het eraan zat te komen en zijn al bezig met de voorbereidingen", laat Westerbeke weten. "Ik denk dat de lijn zal worden dat we mensen gaan controleren", verwacht hij.

Als je na 20:30 uur op straat bent, kun je dus de vraag verwachten of je er wel mag zijn. "Er zijn veel uitzonderingen, dus we moeten wel kijken of ze daaronder vallen of niet."



Écht een boete

Wel is duidelijk dat er minder coulance zal zijn nu, dan aan het begin van het handhaven van de anderhalvemeterregel. "Het kan geen ongeluk meer zijn dat mensen op straat zijn; mensen kunnen nu niet meer zeggen dat ze niet van de maatregel wisten. Dan komt er écht een proces verbaal en een boete!"

Op smoesjes is de politie meer dan voorbereid. "Die horen we wel vaker, in het verkeer bijvoorbeeld. Dat is de kracht van mijn mensen: die kunnen smoesjes onderscheiden van wat echt is."

Toch heeft Westerbeke vooral hoop: "Ik verwacht dat het grootste gedeelte van Nederland zich aan de avondklok zal houden. Dat wil ik ook eigenlijk met klem aan ze vragen: zorg ervoor dat je dit nu doet! We moeten deze periode door en er is licht aan het eind van de tunnel. De vaccinaties zijn in zicht, we moeten er even doorheen!"