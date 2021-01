Stroom in jeugdgevangenis in Spijkenisse doet het weer

Hulpdiensten zijn woensdag uitgerukt naar jeugdgevangenis De Hartelborgt aan de Borgtweg in Spijkenisse. Daar was de stroom helemaal uitgevallen. Alle jongeren binnen zijn op hun kamer opgesloten. Rond 21:15 uur was, na een aantal testen, de stroom weer terug.

De problemen ontstonden na reparaties aan de stroomvoorziening in het detentiecentrum eerder op de dag. Toen het toch langer duurde dan ingeschat, hebben de hulpdiensten uit voorzorg opgeschaald naar grip 1. Voor overleg, maar ook voor eventuele praktische hulp. Dat laatste bleek uiteindelijk niet nodig.

In De Hartelborgt zitten jongens van 12 tot 24 jaar die om strafrechtelijke redenen zijn opgenomen in de jeugdinrichting. Er zitten op dit moment ongeveer 100 jongeren. Overdag zijn ze voornamelijk in kleinere groepen in openbare ruimtes. Nu zijn ze allemaal naar hun kamer gestuurd.

Medewerkers van de jeugdinrichting waren op de gangen om een oogje in het zeil te houden en voor aanspraak voor de jongens, legt een woordvoerder van Dienst Justitiële Inrichtingen uit.

Er waren voldoende medewerkers in het gebouw en er waren geen veiligheidsissues.